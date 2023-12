Krócej na L4 po zwolnieniu z pracy. Oto ile teraz można być na chorobowym i dostawać zasiłek [4.12.2023]

Skontaktowała się z nami pani Monika z Bydgoszczy. - Zostałam zwolniona z pracy z końcem października. Od trzech tygodni jestem na zwolnieniu lekarskim. Mam je przedłużone do połowy grudnia. Lekarz widzi podstawy, by mi potem dać kolejne zwolnienie. Jak długo mogę chorować? Ile dostanę zasiłku i czy potem mogę się ubiegać o świadczenie rehabilitacyjne? - pyta Czytelniczka.

Jak długo zasiłek chorobowy po zwolnieniu z pracy?

Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiada, że prawo do zasiłku chorobowego nie wygasa wraz z rozwiązaniem stosunku pracy. Zasiłek przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy w czasie ubezpieczenia chorobowego, również za okres nieprzerwanej niezdolności do pracy przypadającej po ustaniu ubezpieczenia.