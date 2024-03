Krótka miłość do rekolekcji. Uczniowie z bydgoskiej szkoły nie chodzą na religię, ale chcą iść na rekolekcje, by mieć wolne od szkoły

Bydgoska szkoła średnia wkrótce zaczyna trzydniowe rekolekcje. Dla niewtajemniczonych: to spotkania dla uczniów w kościele. Mają duchowo przygotować się do zbliżającej się Wielkanocy. Idą do parafii, zazwyczaj tej, która znajduje się najbliżej szkoły. Tam czeka ksiądz-rekolekcjonista. Spotkanie trwa około godziny, góra półtorej, a odbywa się w czasie standardowych lekcji. Potem dzieciaki wracają do domów, bo pozostałe lekcje są odwołane.

Nastąpiło pospolite ruszenie wśród uczniów. Ci, którzy na początku roku szkolnego zadeklarowali uczestnictwo na religii, piszczeli z zachwytu. Nie wrócą do szkoły po zebraniu w parafii. Drudzy, znaczy: nieuczęszczający na katechezy, także piszczeli, ale z rozpaczy. Oni będą musieli pofatygować się do szkoły podczas rekolekcji. Uznali to za niesprawiedliwe, bo ich koleżanki i koledzy będą mieli wolne (według nie chodzących na religię, udział w rekolekcjach to i tak czas wolny). Odczuli to jako karę.

- Co roku do tej pory ci, co zgłosili się na religię, szli na rekolekcje, a my, nieuczestniczący, siedzieliśmy wtedy w domach. Od tego roku mamy siedzieć w szkole, a ci, co będą na rekolekcjach, dostaną obecności tak, jak my.