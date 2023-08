Krótkie fryzury dla kobiet są modne nie tylko w wakacje. Pixie Cut, bob i undercut ciągle na topie [24.08.2023]

Krótkie fryzury damskie - zobacz na zdjęciach najmodniejsze propozycje

Krótkie włosy idealnie podkreślają piękno twarzy. Dzięki ścięciu możemy ozdrowić nasze włosy, a także pożegnać rozdwojone końcówki. Jeśli stawiasz na wygodę, jesteś odważna i lubisz eksperymentować, to krótkie włosy są zdecydowanie dla Ciebie. W naszej galerii przestawiamy modne fryzury dla krótkich włosów!

Istnieje wiele różnych rodzajów fryzur krótkich, które można dostosować do różnych stylów i preferencji. To między innymi pixie cut, bob, czy undercut. Krótkie fryzury damskie - zobacz na zdjęciach najmodniejsze propozycje .

French bob - nowy trend wśród fryzur dla krótkich włosów

W ostatnich miesiącach hitem jest także French bob. To krótki bob lub bob sięgający do brody z uroczą grzywką. Fryzura łatwo dopasowuje się do każdych rysów twarzy, łagodzi je i odmładza. Może być noszona przez kobiety w każdym wieku!