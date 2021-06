Krótkie fryzury na lato 2021. Te modne fryzury odmładzają, dodają uroku i kobiecości [zdjęcia - 16.06.21]

NOWE Paulo Sousa MEMY. Niedociągnięcia są... Kibice od początku byli krytyczni wobec trenera Polaków...

Paulo Sousa nieoczekiwanie 21 stycznia 2021 roku został selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. I chociaż jego poprzednik Jerzy Brzęczek był krytykowany z każdej strony, to Portugalczyk nie został przyjęty z otwartymi ramionami, głównie chyba dlatego, że do eliminacji do mundialu oraz finałów Euro pozostało bardzo mało czasu i decyzja Zbigniewa Bońka wzbudziła wiele kontrowersji. W dobrej ocenie Sousy nie pomagają, niestety, wyniki i styl gry reprezentacji. Chyba najlepiej zaprezentowała się... w przegranym 1:2 meczu eliminacyjnym z Anglią na Wembley. Krytyka trenera sięgnęła szczytów po poniedziałkowej porażce 1:2 ze Słowacją. Zobaczcie galerię z memami, jakie towarzyszyły Sousie od początku jego pracy w Polsce do okresu po meczu ze Słowacją.