Kryształy z lat 80. i 90. - zdjęcia, ceny. Tyle dziś kosztują wazony, misy, karafki, a 20 lat temu uchodziły za kiczowate [17.12.2023]

Kryształowe naczynia produkowane w czasach PRL zyskują dziś na wartości. Kiedyś wielu uważało kryształy za piękne i eleganckie. Były synonimem luksusu i zdobiły każdą peerelowską meblościankę. U progu XXI wieku uznane za kiczowate trafiły głęboko do szaf lub na śmietnik. Dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością. Jeśli masz takie w domu, możesz sprzedać i zarobić. Ile kosztują w 2023 roku? Zobacz zdjęcia i ceny z OLX.

Kryształy za komuny

Kryształy z PRL to nie tylko piękne przedmioty, ale też dla wielu wspomnienia. Ich elegancja, wysoka jakość wykonania oraz rosnąca popularność sprawiają, że są one dziś bardzo cenione przez kolekcjonerów. Niezależnie od tego, czy są one eksponowane w domu, czy stanowią część prywatnej kolekcji, kryształy z PRL mają znaczenie sentymentalne. Wartością kryształów z PRL nie jest tylko ich cena na rynku. To symbol PRL, nostalgia i można powiedzieć – narodowe dziedzictwo.

W latach 60., 70., i 80. kryształy były świadectwem luksusu, a nawet rzemieślniczego dzieła sztuki. Wytwarzane w renomowanych polskich fabrykach kryształy te odzwierciedlają długą tradycję szklarską w Polsce. Ich precyzyjne rzeźbienie, piękne wzornictwo i doskonała jakość sprawiają, że są one doceniane zarówno przez kolekcjonerów, jak i przez osoby poszukujące wyjątkowych, często w stylu vintage, ozdób do swojego wnętrza.

Tyle są warte stare kryształy

W ostatnich latach można zaobserwować rosnącą popularność kryształów z PRL na rynku kolekcjonerskim. Istnieje wiele powodów, dla których kryształy te są tak poszukiwane. Przede wszystkim, są one wyjątkowymi pamiątkami z okresu PRL – niektórzy czują do nich po prostu sentyment, przypominają lata dzieciństwa, młodości bądź szczęśliwego czasu rodzinnego. Ponadto, kryształy te są w ograniczonej ilości, ponieważ produkcja została zakończona po upadku poprzedniego ustroju. To czyni je jeszcze bardziej pożądanymi przez kolekcjonerów.

Zobacz też: Meble PRL - zdjęcia, aktualne ceny. Takich retro foteli, stolików, kredensów poszukują kolekcjonerzy Kryształy z PRL nie tylko cieszą się popularnością wśród pasjonatów staroci, ale również stają się atrakcyjną inwestycją finansową. Wraz z upływem czasu dostępność kryształów z PRL maleje, a ich wartość rośnie, co sprawia, że są one znakomitą opcją inwestycyjną dla osób zainteresowanych rynkiem sztuki i kolekcjonerstwem. Jeśli masz takie kryształy w domu, to nie wyrzucaj ich. Możesz dużo zarobić! Kryształowe wazony, patery, papierośnice, kieliszki z lat 60-90. XX wieku są obiektem zainteresowań poszukiwaczy starych przedmiotów. Ich ceny na portalach aukcyjnych wahają się od kilkudziesięciu złotych za sztukę do nawet 15 000 złotych!

Tak rozpoznasz kryształ z PRL

Kryształy są wytworzone ze szkła ołowiowego, nazywanego szkłem kryształowym. Nazwa ta nie jest przypadkowa, bo podczas produkcji tego typu naczyń do masy szklanej jest dodawany tlenek ołowiu, który sprawia, że kryształy mają kilka unikatowych właściwości. Jeśli delikatnie uderzymy w powierzchnię kryształowego naczynia, to usłyszymy długi i melodyjny dźwięk (przypominający dźwięk dzwonka). Natomiast stuknięcie w naczynie z klasycznego szkła wygeneruje krótki, niski i głuchy ton.

Przedmioty kryształowe są:

cieńsze niż te wytwarzane z tradycyjnego szkła,

bardziej transparentne,

dużo cięższe od klasycznego szkła,

doskonale załamują i rozpraszają światło (pięknie się mienią),

posiadają liczne szlify i zdobienia (szkło ołowiowe jest bardziej miękkie i plastyczny od tradycyjnego szkła).

Jak dbać o kryształy z PRL?

Kryształy to delikatne przedmioty, które wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Aby zachować ich piękno i wartość, należy stosować kilka podstawowych zasad. Kryształy należy przechowywać w odpowiednich opakowaniach, takich jak miękkie futerały lub specjalne pudełka. Należy unikać kontaktu z twardymi przedmiotami, które mogą uszkodzić powierzchnię kryształu,

kluczowe jest regularne czyszczenie. Należy pamiętać, aby używać delikatnych środków czyszczących, by nie uszkodzić ich struktury.

