Kryterium Asów w Bydgoszczy 2023 - wyniki na żywo. Trzech mistrzów świata na torze

W ten weekend w Bydgoszczy często dochodzi do przelotnych, choć momentami intensywnych, opadów deszczu. Od kilku dni tor przykryty jest jednak folią, a prognozy pogody na popołudnie są dość optymistyczne. Jeśli, tuż przed zawodami nie dojdzie do ulewy, to zawody powinny rozpocząć się zgodnie z planem - godzinie 17.