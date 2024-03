Kryzys kadrowy w policji, największe braki w Nakle i w Bydgoszczy. MSW zapowiada obniżenie kryteriów

Resort przedstawił już pierwsze propozycje. Zmieniony zostanie m.in. wykaz chorób i ułomności oraz kategorii zdolności do służby w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Ochrony Państwa oraz w Straży Granicznej. Kryteria zdrowotne dla tych, którzy zechcą powrócić do służby mają zostać obniżone.

Postęp w medycynie pomoże policjantom?

"Zmiana ma na celu ujednolicenie rozwiązań prawnych, dotyczących określania kategorii zdolności do służby kandydatów do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa, w sposób odpowiadający już istniejącym rozwiązaniom ujętym w przepisach powszechnie obowiązujących oraz aktualizację kryteriów medycznych oceny zdolności do służby. W związku z postępem medycyny, kryteria te muszą być aktualizowane okresowo, co znalazło swoje odzwierciedlenie w projekcie zmiany" - czytamy w uzasadnieniu.