Krzysztof Brączyk z Więcborka z brązowym medalem na nieoficjalnych Mistrzostwach Świata Orlen Ultra Challenge Suwałki 2021

Londyn: Brytyjczycy przerwali urlopy, by zdążyć wrócić z Portugalii przed kwarantanną na Wyspoach

Zapowiedź wprowadzenia kwarantanny po powrocie z Portugalii zmusiła dziesiątki tysięcy Brytyjczyków do szybkiego powrotu do kraju. Nie wszystkim udało powrócić przed godziną "zero". Powodem wprowadzenia kwarantanny było wzrost zakażeń indyjskim wariantem koronawirusa.