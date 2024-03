Krzysztof Kosiński kandydatem PiS na prezydenta Grudziądza. Zobacz kto znalazł się na listach PiS do rady miejskiej Grudziądza

W niedzielę (3 marca) Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało swojego kandydata na prezydenta Grudziądza oraz radnych miejskiego samorządu.

Do ostatniej chwili ważyło się czy Prawo i Sprawiedliwość wystawi własnego kandydata na urząd prezydenta Grudziądza. Ostatecznie kandydatem tym został Krzysztof Kosiński, wieloletni radny miasta, jeden z najaktywniejszych radnych grudziądzkiego samorządu.

- Jest społecznikiem, prawdziwym altruistą życia grudziądzkiego. Jest jednym z najbardziej znanych radnych, społeczników w Grudziądzu. Jest to człowiek dialogu: porozmawia, wysłucha, jeśli może to udzieli pomocy. Wszystkim, nie tylko tym, którzy go popierają - mówił Miłosz Joniec , grudziądzki radny PiS, prezentując sylwetkę Kosińskiego.