Krzysztof Miruć kupił i odnowił dom po Jerzym Połomskim. Tak mieszka znany architekt [1.02.24]

Historia domu Jerzego Połomskiego, który odkupił Krzysztof Miruć

Ogród Krzysztofa Mirucia

"Połomka" - stylowy dom w lesie. Jak wygląda?

Zobacz dom Krzysztofa Mirucia - mamy zdjęcia wnętrz

Krzysztof Miruć - biografia, wykształcenie

-Poszedłem do szkoły w Suprlaślu, do plastyka. Stąd moje zamiłowanie do sztuki. Potem studia w Warszawie, na Politechnice Warszawskiej (ukończył w 2002 - red.). Później studia w Paryżu, no i tak poszło - opowiadał architekt w TVN. - U mnie w domu było coś takiego, że moja mama non stop przestawiała meble. I to był chyba taki początek. Potem mój stryj studiował na architekturze (...) i on dużo wniósł też w moje życie - mówił, dodając, że nigdy nie myślał o wybraniu innej ścieżki zawodowej.