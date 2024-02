Krzysztof Stanowski - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto luksusowa willa w lesie właściciela Kanału Zero [5.02.2024 r.]

Krzysztof Stanowski wraz z żoną i dwójką synów mieszka pięknym domu w środku prywatnego lasu w gminie Lesznowola pod Warszawą. Jesteście ciekawi jak mieszka jeden z najbogatszych polskich dziennikarzy sportowych i właściciel ruszającego właśnie Kanału Zero? Posiadłość w środku lasu z boiskiem do piłki nożnej - zobaczcie zdjęcia!

Tak wygląda willa Krzysztofa Stanowskiego. Salon robi wrażenie!

Kilka miesięcy temu doszło do głośnego rozstania. Stanowski nie był zadowolony z podziału zysków (każdy z akcjonariuszy ostatnio zgarnął po milionie złotych) i chciał zarobki uzależnić w większym stopniu od generowanych odsłon programów. Ostatecznie postanowił sprzedać swoje udziały, a potem rozpoczął pracę nad własnym Kanałem Zero, który ruszył 1 lutego.

Krzysztof Stanowski prezydentem kraju? "Zamierzam to zrobić"

Krzysztof Stanowski ujawnił, że zamierza wystartować w wyboirach prezydenckich w 2025 roku. Informację potwierdził w czasie wywiadu z prezydentem Andrzejem Dudą w Kanale Zero. - Chciałbym zobaczyć, jak to jest być kandydatem na prezydenta, a nie da się tego zrobić inaczej niż startując w wyborach na prezydenta, w związku z tym zamierzam to zrobić - zapowiedział dziennikarz.