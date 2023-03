Ks. Rafał Muzolf z Bydgoszczy: - Po takiej ekstremalnej drodze krzyżowej wielu mówi o swojej przemianie

W wielu miejscach Polski, także regionu odbywają się teraz lub jeszcze będą, Ekstremalne Drogi Krzyżowe (EDK). Czego są wyrazem? Zapewne jest to wyraz chrześcijańskiej wiary i przeżywanego w Kościele czasu Wielkiego Postu. To także obraz naszych czasów, gdzie żyjemy w ciągłym zabieganiu, stresie i niepewności, w „walce” o jutro, o zdobywanie nowego doświadczenia zawodowego czy życiowego. I to coraz większe zainteresowanie Ekstremalną Drogą Krzyżową pokazuje, że ludzie potrzebują takiego oderwania się od swojej codzienności, od tego pędu. Potrzebują czasu dla siebie. Szczególnie młode pokolenie, które często chodzi ze słuchawkami na uszach i nieustannie dostaje jakieś bodźce z zewnątrz, nie pozwalające im na chwilę refleksji. Ta cisza w ich życiu jest wtedy nieobecna a przecież trudno jest usłyszeć siebie i głos Boga, jeśli tyle dzieje się wokół. Do tej pory na naszą bydgoską EDK zapisało się ponad 230 osób, głównie pomiędzy 30 a 50 rokiem życia. Zdarzają się także osoby w podeszłym wieku, nawet po 70-tce. Nie brakuje też nastolatków czy całych rodzin, które wspólnie zanoszą swoją intencję.

Jakie są to intencje? Przede wszystkim to prywatne intencje, z którymi nie każdy chce się dzielić. Wielu podejmuje ten trud, bo chce też uprosić łaskę zdrowia dla członka swojej rodziny, nawrócenie kogoś na wiarę czy wyjście z nałogu. Nie brakuje próśb o dobre studia, o znalezienie dobrego męża czy żony. O to, aby rozpocząć nowy etap w życiu, poukładać jakieś sprawy rodzinne lub zawodowe, czy przygotować się do generalnej spowiedzi świętej. Pewnie znajdziemy i takich, którzy chcą się sprawdzić nie tylko w tym sensie duchowym, ale i fizycznym. Zatem ilu uczestników, tyle różnych intencji…W tym roku mamy także ogólną intencję, diecezjalną – o nowe powołania do życia kapłańskiego i zakonnego. To naprawdę dobry czas na to, aby podczas tej kilkugodzinnej drogi przemyśleć wiele spraw i pośród nocy naprawdę czuć Bożą obecność. Warto zrobić sobie taki życiowy „detoks”. Zobaczyć co jest ważne, a co należałoby zmienić. Po takiej ekstremalnej drodze wielu mówi o swojej przemianie i uważam, że o to tu chodzi. Biblijna scena Przemienienia Jezusa na górze Tabor jest dla nas tego przykładem - Apostołowie musieli wejść na nią i dopiero tam, doświadczyli tego boskiego blasku Jezusowego oblicza. Podobnie i my, „wspinamy się”, aby doświadczyć Jego obecności.

Co księdza motywuje do udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej?

Z jednej strony - są to moje osobiste intencje. To taki czas na przemyślenia i spojrzenie na moją pracę jako kapłana, duszpasterza i katechety w szkole. Z drugiej strony – zabieram ze sobą intencje parafian oraz pacjentów, których na co dzień odwiedzam w szpitalu. Wielu z nich chciałoby uczestniczyć w EDK, ale z wiadomych względów nie mogą. Proszą więc, by „wziąć” ich prośby i dziękczynienia.

To jaka trasa przed uczestnikami?

Od kilku lat mamy dwie - jedna ma 41 km, a druga 27 km. Ta droga ma być ekstremalna, czyli rzeczywiście dużym wyzwaniem, czymś co nas wiele kosztuje. A zazwyczaj owoc tego co nas wiele kosztuje, lepiej smakuje. Doświadczamy zmęczenia, niekiedy bólu fizycznego, a także zniechęcenia – wszyscy wokół nas już śpią, a my wędrujemy.