Książę William i księżna Kate - tak wyglądają ich dzieci. Piękne rodzinne zdjęcia książęcej pary [23.03.2024 r.]

Książę William i księżna Kate niedawno wyprowadzili się z Pałacu Kensington do ogromnej willi. Do 2017 roku książęca para mieszkała w Pałacu Kensington i tam przyszły na świat ich dzieci. Niedawno następcy brytyjskiego tronu zdecydowali się przenieść na wieś. Ich nowy dom to Adelaide Cottage w Windsor Home Park.

Nowy dom książęcej pary znajduje się blisko zamku Windsor. Posiadłość urządzona jest w klasycznym stylu. Dominują w niej jasne barwy. Na ścianach możemy zauważyć znakomite dzieła sztuki. Zresztą zobaczcie sami w materiale: Książę William i księżna Kate - tak mieszkają. Zobacz zdjęcia wnętrz wartej fortunę posiadłości.