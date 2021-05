Książki z Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi także na platformie Legimi

Warto korzystać z bezpłatnych kodów do platformy internetowej „Legimi”, na której znajduje się 60 tysięcy książek w formie cyfrowej - można je czytać na tablecie, smartfonie lub czytnikach. Biblioteka przystąpiła też we współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy do konsorcjum „Ibuki dla bibliotek” - biblioteki województwa kujawsko-pomorskiego oferują swoim Czytelnikom dostęp on-line do 2500 tysiąca naukowych książek elektronicznych.

W bibliotece w Tucholi radzą czytać, bo...

- Niektórym naszym Czytelnikom - na ich prośbę - dostarczamy książki do domu - mówią w bibliotece. - Zdajemy sobie sprawę, że czytanie książek to bardzo skuteczny sposób na stres w pandemii. - Według naukowców sześć minut czytania dziennie redukuje poziom stresu nawet o 68 proc. To oznacza, że sięgając po książkę, możemy łatwiej przetrwać pandemię. Wielu naszych Czytelników stwierdziło, że czytanie pomaga im lepiej radzić sobie z sytuacją pandemiczną. Czytając bowiem, skupiamy się na fabule, niejako „odpuszczając” inne problemy.