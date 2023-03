Kto dzisiaj wygrał skoki? Raw Air 2023: skoki narciarskie na żywo z Vikersund. Wyniki prologu Raw Air w Vikersund na żywo! [17.03.2023 r.]

Kto dzisiaj wygrał skoki? Skoki narciarskie Raw Air 2023 w Vikersund: wyniki na żywo

Trzy skocznie, sześć konkursów, sześć prologów, osiemnaście serii do klasyfikacji generalne i to wszystko w dziewięć dni - trwa Raw Air 2023, jeden z najbardziej intensywnych i emocjonujących momentów w sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Kto dzisiaj wygrał skoki? We piątek pierwsze skoki na mamucie w Vikersund: najpierw trening, a o godz. 17.00 prolog. Zapraszamy na relację na żywo ze skoków narciarskich w Raw Air 2023.