Kto dzisiaj wygrał skoki? Turniej Czterech Skoczni 2023: wyniki na skoczni Bergisel w Innsbrucku. Skoki wyniki na żywo [4.01.2023 r.]

Dawid Kubacki: - Wydaje mi się, że znaleźliśmy to, co te skoki odblokuje. Skok w kwalifikacjach mi się podobał, choć jeszcze drobne błędy są. To dla mnie bardzo duży postęp. Poprawiłem drobne rzeczy w pozycji dojazdowej i jestem w stanie lepiej popchnąć na progu.