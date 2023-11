Kto może korzystać z rehabilitacji i turnusów regeneracyjnych KRUS? Takie są wymogi [19.11.2023 r.]

KRUS ma ustawowy obowiązek zapewnia rolnikom korzystania z rehabilitacji leczniczej. Każdego roku korzysta z niej około 14 tys. osób. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS, które mieszczą się w Iwoniczu-Zdroju, Horyńcu-Zdroju, Jedlcu, Szklarskiej Porębie i Świnoujściu.

- Głównym celem rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie, a w przypadku osób, które utraciły zdolność do pracy - jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji – podkreśla KRUS. - Z tego względu należy podkreślić, że rehabilitacja nie jest adresowana do wszystkich rolników objętych ubezpieczeniem społecznym. Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS, musi spełniać określone wymogi.