Kto wie gdzie jest 18-letni Kacper Kwiatkowski z Pakości? Apel policji (AB)

Tak wygląda 18-letni Kacper Kwiatkowski, który po wyjściu z domu w Pakości nie skontaktował się do tej pory z rodziną Nadesłane/KPP Inowrocław

8 stycznia 2024 r. wyszedł z domu zamieszkały w Pakości 18-letni Kacper Kwiatkowski i do tej pory nie skontaktował się z rodziną. Policja apeluje do osób, które wiedzą gdzie on przebywa o kontakt.