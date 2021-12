Które gminy w powiecie włocławskim są najbardziej zadłużone, a które najmniej?

Na co samorządy się zadłużają? Na inwestycje. Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim inwestował w ostatnich latach między innymi w infrastrukturę w Brzeskiej Strefie Gospodarczej. To jednak już przynosi korzyści w postaci wpływów podatkowych do budżetu, bo inwestorów w Brzeskiej Strefie Gospodarczej każdego roku przybywa. Dużą inwestycją była także budowa siedziby Brzeskiego Centrum Kultury i Historii. - Z 40 milionów złotych, bo tyle kosztowała ta inwestycja, mamy jeszcze do spłaty 10 milionów złotych, ale w przyszłym roku uregulujemy ostatnią ratę - mówi Damian Chełminiak, zastępca burmistrza Brześcia Kujawskiego.

Burmistrz Chodcza, Jarosław Grabczyński też przyznaje, że kredyty były zaciągane głównie na inwestycje, a konkretnie na wkład własny, bo bez tego samorząd nie mógł się starać o dofinansowanie inwestycji czy to z budżetu państwa, czy z Unii Europejskiej. - W rankingach "Wspólnoty" z ostatnich lat miasto i gmina Chodecz znajduje się w czołówce samorządów, które wydają najwięcej na inwestycje - podkreśla burmistrz.