Kuchenne Rewolucje - te restauracje nie przetrwały. Nawet Magda Gessler nie pomogła [zdjęcia - 26.05.21]

Ekspresy ciśnieniowe - który model wybrać? Sprawdź przegląd wyposażenia do kuchni

Zastanawiasz się, który z ekspresów ciśnieniowych będzie najlepszy do parzenia kawy? Jest to urządzenie kuchenne, bez którego wielu kawoszy nie wyobraża sobie dnia. Istnieje wiele sposobów na robienie kawy oraz urządzeń do tego przeznaczonych. Ekspresy ciśnieniowe mają wiele możliwości do tworzenia różnych rodzajów kawy. Sprawdź, który model będzie najlepszy dla Ciebie.