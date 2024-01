Kujawsko-pomorska młodzież na wysokiej fali. Rejs na pokładzie żaglowca „Pogoria” to nagroda dla 36 najzdolniejszych uczniów Marek Weckwerth

Uczestnicy rejsu „Pogorią” w rozświetlonym słońcem pocie Calvi na Korsyce. Za nimi wymagający rejs przez Morze Śródziemne z Nicei Fot. Marek Weckwerth

To nie był łatwy rejs, bo o tej porze roku nawet na Morzu Śródziemnym pogoda nie rozpieszcza, ale jakże ekscytujący i kształtujący młode charaktery. Uczniowie dopłynęli cali i zdrowi do portu w Genui, a w niedzielę wieczorem dotarli do domów.