Kujawsko-Pomorskie do podziału? Nowa Lewica jest za, bo transport u nas kulejee Małgorzata Wąsacz

Po konferencji w biurze marszałka złożyliśmy pismo, w którym domagamy się odpowiedzi na nasze pytania - mówi Rafał Wąsowicz. nadesłane

Bydgoszcz miałaby być włączona do Wielkopolski, a Toruń do województwa pomorskiego. Tak postuluje Nowa Lewica zarzucając marszałkowi Całbeckiemu nieudolność w polityce transportowej regionu. We wtorek marszałek ustosunkuje się do zarzutów.