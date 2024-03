Kujawsko-Pomorskie. Firma telekomunikacyjna Orange wyprzedaje budynki w całym województwie [16.03.24]

Wielkie centrale trafiły do kasacji

Bogata kolekcja nieruchomości sięga niemal stulecia wstecz, sięgając początków państwowego przedsiębiorstwa Polska Poczta, Telegraf i Telefon , które powstało w 1928 roku. Przez lata firma ta zarządzała wieloma posiadłościami. W latach 90. XX wieku nastąpił podział, a Telekomunikacja Polska S.A. oddzieliła się, by od 2012 roku działać pod międzynarodową marką Orange.

Sprzedali już nieruchomości za miliard

Firma skoncentrowała swoją działalność i przeniosła pracowników do większych obiektów o wyższym standardzie, co sprawia, że wiele budynków jest wykorzystywanych tylko częściowo. W rezultacie, Orange oferuje na sprzedaż nieruchomości, które nie są używane do głównych operacji biznesowych - taką informację można znaleźć na stronie firmy dedykowanej nieruchomościom na sprzedaż.