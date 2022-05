Kujawsko-Pomorskie. Licytacje komornicze w regionie - maj 2022. Tanie domy i samochody od komornika [lista] Kamila Pochowska

Licytacje komornicze w kujawsko-pomorskim. Tanie domy, mieszkania, działki i sprzęt AGD od komornika. To można kupić na licytacji od komornika w maju 2022. Szczegóły na kolejnych slajdach naszej galerii. Archiwum GP Zobacz galerię (14 zdjęć)

Komornicy nie cieszą się powszechną sympatią, jednak to dzięki nim wierzyciele mogą odzyskać zaległe należności. Licytacje komornicze to również okazja do zakupów w okazyjnej cenie. Tanie domy, mieszkania, samochody, meble i działki. Oto lista licytacji komorniczych w regionie na maj 2022.