Kujawsko-Pomorskie - najbiedniejsze miasta. Które przodują w niechlubnym rankingu? [29.08.2020 r.]

Grupa TZMO inwestuje w Niemczech. Co wybuduje?

TZMO Deutschland GmbH, spółka należąca do Grupy TZMO, buduje nowoczesny budynek administracyjny w Biesenthal. Jest to już siódma inwestycja firmy w tym mieście. Koszt inwestycji szacowany jest na 6 milionów euro. Prace mają trwać do jesieni przyszłego roku.