Kujawsko-Pomorskie. Napadało nam deszczu w tym roku... Wody mamy teraz w nadmiarze i jeszcze przybędzie

Od początku 2023 roku do 20 grudnia (to ostatnie potwierdzone dane) w Bydgoszczy i jej okolicach spadło 580 mm wody (czyli 580 litrów na każdy metr kwadratowy), zaś wieloletnia norma (liczona od 1946 r.) wynosi 521 mm. W Toruniu spadło 566 mm, natomiast norma to 548,8 mm.