Kujawsko-Pomorskie - ostatni weekend wakacji. Policja w regionie kontroluje i apeluje o ostrożną jazdę

Przed nami ostatni wakacyjny weekend – 2 i 3 września będziemy zarówno wyjeżdżać w dłuższe trasy, jak wracać z nich i natężenie ruchu na głównych trasach zdecydowanie wrośnie. Policja zapowiada wzmożone kontrole.

Więcej patroli zmotoryzowanych należy spodziewać się na głównych ciągach komunikacyjnych całego kraju, w tym oczywiście na Kujawach i Pomorzu – na autostradzie A1 i drodze ekspresowej S5, ale także na drogach krajowych. Policjantów ruchu drogowego będą wspomagać inne wydziały, najczęściej prewencji. - Będziemy kontrolować prędkość, sposób wykonywania manewrów, zwłaszcza wyprzedzania, stan techniczny pojazdów, prawidłowość przewożenia dzieci oraz trzeźwość kierowców – mówi mł. insp. Maciej Zdunowski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Kierowcy wciąż jeżdżą za szybko

Naczelnik przypomina, iż główną przyczyną wypadków na naszych drogach są nadmierna prędkość i nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu. W najbliższy weekend pogoda w regionie ma być dobra, z przewagą słońca, bez opadów, z maksymalną temperatura do 23 stopni Celsjusza. A to zachęca zmotoryzowanych do szybszej jazdy.

Dlatego trzeba się pilnować, jechać z dostosowaną do warunków panujących na drodze i dozwoloną przepisami prędkością. - Upału już nie będzie, ale to nie znaczy, że długa jazda nie może być nużąca. Dlatego na autostradach i trasach szybkiego ruchu radzę co jakiś czas zjeżdżać na MOP-y, a na drogach krajowych na parkingi przy stacjach benzynowych i chwilę odpocząć, przejść się, dotlenić, wypić kawę czy herbatę. To zdecydowanie poprawi nasze samopoczucie, kondycję i sprawi, że dalsza jazda będzie bezpieczniejsza – dodaje Maciej Zdunowski.

Śmierć kosi w najlepsze

Statystyka wypadków na kujawsko-pomorskich drogach jest wciąż niepokojąco zła i to pomimo wprowadzenia od początku 2022 roku znacznie bardziej restrykcyjnych kar za najpoważniejsze wykroczenia drogowe.

Wygląda to tak, jakby po pierwszym szoku, gdy kierowcy obawiali się sankcji, a wielu je odczuło, wrócili do starych, złych nawyków. Gołym okiem widać za to poprawę zachowań wobec pieszych, którym zmotoryzowani starają się udzielić na przejściach pierwszeństwa.

Jak informuje nas Kamila Ogonowska z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy – od początku wakacji (23 czerwca) do 30 sierpnia w regionie wydarzyło się 176 wypadków (172 w tym samym okresie ubiegłego roku), zginęło 25 osób (22 w ubr.), obrażenia odniosło 196 (197).

Niewielką poprawę widać natomiast w szerszym spektrum czasu - od początku tego roku. Do 30 sierpnia na naszych drogach doszło do 507 wypadków (534 w ubr.), w których zginęło 69 osób (73), zaś rany odniosło 547 (594).

W weekend na A1 bez opłat

Jazdę z naszego regionu nad morze ułatwia autostrada A1. Jej płatny na co dzień odcinek Amber One (Bursztynowa) między Nową Wsią k. Torunia a Rusocinem k. Gdańska jest w tym roku w wakacyjne weekendy zwolniony z opłat. To udogodnienie potrwa do poniedziałku 4 września. Szlabany pójdą w górę w piątek od godz. 12.00, zaś opadną w poniedziałek chwilę po godz. 14.00. Jednak bramki wjazdowe zostaną w poniedziałek zamknięte o godz.12.00 i trzeba będzie pobrać bilet. Jeśli kierowca dojedzie do wybranego zjazdu z autostrady przed godz.14.00, wtedy opuści ją bez płacenia (mimo posiadania biletu). Ten, kto na bramce zjazdowej pojawi się po godz. 14.00, będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty. W przypadku braku biletu, zostanie „skasowany” jak za najdłuższy odcinek dla danego miejsca zjazdu.

