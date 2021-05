NOWE Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie 2021. Trwa wydłużony nabór w ARiMR. Do kiedy? [7.05.21]

Od ponad 7 tygodni ARiMR prowadzi nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie 2021. Co ważne, w tym roku tylko przez internet. Od tego roku nie są przesyłane do rolników papierowe wnioski spersonalizowane. Nie można też składać oświadczeń o braku zmian. Minister rolnictwa wydłużył termin naboru o płatności bezpośrednie. Do kiedy zatem można w 2021 roku składać wnioski o dopłaty?