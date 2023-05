Kujawsko-Pomorskie. Setki milionów euro do wzięcia - samorząd województwa sypnie unijną kasą

47 milionów dla samorządów, skorzysta Mogilno

196 milionów na pociągi

Również w trybie niekonkurencyjnym ruszy finansowanie zakupu pięciu bezemisyjnych pociągów do obsługi pasażerskich połączeń regionalnych. Szacowana wartość inwestycji to 195 mln złotych.



W zeroemisyjny transport publiczny będą inwestować także samorządy zrzeszone w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT BydOF). 75,5 mln złotych to pula przeznaczona na zakup przyjaznych środowisku tramwajów i autobusów oraz tworzenie dla nich infrastruktury do ładowania/tankowania.