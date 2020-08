Kujawsko-Pomorskie. Siedziby strażaków przyłapane przez Google Street View [zdjęcia - 27.08]

Program Google Street View

Google rozpoczął program Street View w 2007 roku w USA. Od tego czasu bardzo się on rozwinął. Zdjęcia robione przez samochód Google pokazują przeróżne miejsca ze wszystkich siedmiu kontynentów.

Do fotografowania używane są nie tylko te charakterystyczne samochody z zamontowaną kamerą, ale także skutery śnieżne Street View, trójkołowce i specjalne wózki Street View. Miejsca, do których nie da się dotrzeć samochodem, a tylko na piechotę, można sfotografować przy pomocy urządzenia o nazwie Trekker Street View. To specjalny plecak z zamontowanym na górze systemem fotograficznym. Pierwsze zdjęcia z zastosowaniem tej technologii zrobiono wśród poszarpanych skał Wielkiego Kanionu Kolorado w Arizonie.