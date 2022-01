Kujawsko-Pomorskie. Tak wyglądają najdroższe nieruchomości w regionie. Własne jezioro i windy!

Najdroższe apartamenty w cenie najdroższych domów

Fontanna, muszla, aleja

Ceni się jednak nie tylko Warszawa. 25 milionów trzeba zapłacić za drewnianą willę w Kościelisku z widokiem na Giewont. XVII-wieczny dworek pod Poznaniem to już zaledwie 20 mln zł (dostęp do jeziora, sąsiedztwo parku). Wspaniała posiadłość w Justowskiej Woli pod Krakowem to wydatek rzędu 20 milionów. Do dworu dochodzimy piękną aleją, na podjeździe czeka fontanna, a do dyspozycji mamy własne jezioro. Przepiękny dwór w Kowarach to 450-letnia historia w bonusie, do której należy dopłacić zaledwie 24 miliony. Będziemy mogli rozkoszować się w 1600 m powierzchni i kilkunastoma pokojami. Jest nawet prywatna muszla koncertowa, a całość zatopiona jest w angielskim ogrodzie.