Kujawsko-Pomorskie. Tak wypadł egzamin ósmoklasisty w powiatach naszego regionu. Mamy ranking! [15.07.2021]

Egzamin ósmoklasisty odbył się w dniach 25-27 maja 2021. Uczniowie pisali go w oparciu o niższe wymagania, wprowadzone w związku z nauką zdalną. Młodzież przystępowała do egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (głównie angielskiego). Dane statystyczne krajowe i wojewódzkie wraz z wynikami zostały właśnie udostępnione na interaktywnej mapie sporządzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W Kujawsko-Pomorskiem do egzaminu ósmoklasisty 2021 przystępowało 18 098. Średni wynik z egzaminu w regionie wyniósł 61.55 proc. W jakich powiatach województwa jest on wyższy, a gdzie uczniowie uzyskiwali średnio mniej proc. punktów? - po szczegóły zapraszamy do naszej galerii.