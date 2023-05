Kujawsko-Pomorskie. To sprzedaje teraz komornik - domy, mieszkania. Ceny bardzo atrakcyjne! Oto licytacje komornicze maj 2023 [6.05.2023]

Licytacje komornicze maj 2023. Tanie domy z ogrodem i mieszkania w woj. kujawsko-pomorskim

Licytacja komornicza to rodzaj publicznej sprzedaży nieruchomości lub ruchomości zajętej dłużnikowi. Nabywcą może zostać osoba lub podmiot prawny, która zaoferuje najwyższą kwotę za przedmiot licytacji. Udział w niej może wziąć każdy (poza niewielką grupą osób wymienionych w przepisach). Licytacjom mogą podlegać między innymi mieszkania i domy. To doskonała okazja do kupienia nieruchomości za ułamek jej wartości. Warto pamiętać, że egzekucja dotyczy jedynie tych nieruchomości, ruchomości oraz świadczeń, które należą do dłużnika.