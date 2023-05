Kujawsko-Pomorskie. Wielu młodych Polaków dostanie to wezwanie. Kwalifikacja wojskowa 2023 trwa. Mamy terminy! [17.05.2023r.]

Co to jest kwalifikacja wojskowa i na czym polega?

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Kwalifikacja wojskowa, inaczej nazywana również komisją wojskową, to badanie, które ma na celu ocenić przydatność danej osoby do służby wojskowej. Po przeprowadzeniu takiej analizy, każdy otrzymuje jedną z czterech kategorii:

Przypomnijmy, że wezwanie na kwalifikację wojskową nie jest tym samym, co pobór do armii. To dwie różne kwestie, które są mylone. Z pewnością wynika to z faktu, że w 2009 roku oficjalnie takie badanie nazywało się "poborem".