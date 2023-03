Kultowe zegary i zegarki z PRL ciągle modne. Te unikaty są teraz warte więcej niż myślisz

Historia zegara

Odmierzacze czasu za pomocą wody, piasku (klepsydra), słońca były już znane w starożytności. Pierwszy zegar skonstruowany został już tysiąc lat temu przez papieża Sylwestra II. Było to urządzenie, a raczej budowla z obciążnikiem bicia. Jej wzorem w XIV wieku rozpowszechniły się zegary wieżowe. Nie miały tarcz ani wskazówek – czas sygnalizowano biciem dzwonu. Powstały we Włoszech, w Polsce, Francji i Rosji.

Z kolei pierwszy przenośny zegarek powstał na początku XVI wieku. Skonstruował go niemiecki ślusarz Peter Henlein. W powstałym mechanizmie zastosował mała sprężynę do napędu. Ruch wahadłowy odkrył dopiero Galileusz w 1637 roku. Stwierdził, że okres wahań wahadła jest niezmienny. W wyniku doświadczeń Galileusz ustalił drugie prawo „czas trwania wahań zależy od długości wahadła”, czyli im wahadło jest dłuższe, tym dłuższy jest okres wahań. Dokładny zegar wahadłowy powstał 20 lat później za sprawą Christiana Huygens’a na podstawie własnej teorii. Wprowadził do niego spiralny włos, co skutkowało wzrostem dokładności chodu, a to z kolei przyczyniło się do wprowadzenia w przyszłości wskazówki minutowej.