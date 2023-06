Kumuluje pieniądze i lubi bogactwo. Takie są szerokie właściwości rumianku. Warto go mieć w domu

W dawnych wierzeniach rumianek miał chronić przed złymi duchami i klątwą. Radziło się, aby mieć w domu kilka zasuszonych kwiatów, by temu zaradzić. Przypisywano mu i wiele innych cudownych właściwości, choćby to, że umycie rąk w wywarze z rumianku pomoże wygrać w gry liczbowe. W istocie rumianek to zioło o licznych właściwościach zdrowotnych. Na jakie schorzenia pomoże? Lista jest naprawdę długa. Warto to zapamiętać. Zobacz w galerii >>>

