Łączy nas świnia [komentuje Adam Willma]

Bo nauczanie przyrody w polskiej szkole to jakiś ponury żart. Mijają dekady a pacholęcia opuszczające szkołę podstawową jak nie umiały, tak nie umieją rozeznawać się w przyrodzie. Nie umieją nazwać ptaków siedzących na drzewie przy domu, nie dadzą rady rozpoznać 10 drzew, nie potrafią określić łan jakiego zboża miga im za oknem podczas wyjazdu na kolonie.

Kiedyś zastałem swoją córkę, jak - bodaj w szóstej klasie - wkuwała biedaczka klasyfikację borów. Zadzwoniłem więc do znajomego nadleśniczego, który najpierw się zapowietrzył, a potem przyznał, że do tej pory nie nie miał o takim podziale borów pojęcia. Gdybym tylko mógł, związałbym takiego autora podręcznika i wrzucił do mrowiska.

Musimy więc nadrabiać luki w wiedzy, ale na szczęście wiedza sama nam się wpycha na podwórko – delegacje świata zwierząt w osobach dzików kolonizują większe miasta. W Bydgoszczy są na Osowej Górze, w Toruniu – na Rubinkowie, w Grudziądzu na osiedlu Rządz.

Toteż pierwsze kroki we wzajemnym ociepleniu stosunków zostały już uczynione. Najwyższy czas powołać zespoły robocze, które rozstrzygać będą trudne kwestie pomiędzy obu populacjami. Na przykład sprawę gołębi, które w haniebny sposób paskudzą nam na balkonach i parapetach. Niestety świat zwierząt ma tu kontrargumenty ciężkiego kalibru. Weźmy choćby beczki z trucizną odnalezione w lesie pod Toruniem, za które dziki mają żądać kontrybucji w jabłkach i żołędziach. Nie wiadomo, czy kable zgryzione przez kuny oraz bombardowania dokonywane przez gawrony na parkingach będą odpowiednim argumentem przeciwko pestycydom na polach i azotanom w rzekach. Najwyższy czas jednak, aby sobie te wzajemne krzywdy prosto w twarz (ryj) wyłuszczyć (wychrumkać).

Szczęśliwie niektóre sprawy widzimy podobnie. Bo gdy taki dzik spojrzy na pozbawione szczeciny ciało istoty ludzkiej, niechybnie kojarzy mu się ono ze świnią. Ze wzajemnością zresztą, choć w podobieństwo to, dla szczęśliwego zakończenia negocjacji, raczej bym się nie wgłębiał.