Łagodne rasy psów - te psy są najłagodniejsze. Idealnie nadają się do domu z dziećmi [6.09.2023]

Dzieci wychowujące się z czworonogami rozwijają się lepiej, są bardziej empatyczne, wrażliwe i asertywne. Musimy jednak pamiętać, że wybór psa do domu z dzieckiem jest trudny. Warto aby był to zwierzak, którego zachowanie będziemy mogli przewidzieć.

Bez względu na to jaki by łagodny nie był nasz pies musimy pamiętać, że każdemu psu należy zapewnić warunki do życia i rozwoju i każdy pies potrzebuje treningu, granic czy wybiegania.

Uznaje się, że średnie IQ psa jest podobne do IQ dwuletniego dziecka. I chociaż na pierwszy rzut oka może to nie robić dużego wrażenia, pamiętajmy, że w tym wieku człowiek rozpoznaje już większość przedmiotów, z którymi na co dzień ma kontakt, a także wie, które zabawki i przedmioty należą do niego.