Lampa solna do mieszkania - popularny trend powraca. Co się dzieje z organizmem pod wpływem lampy solnej? Zobacz!

Co się dzieje z organizmem, gdy zapalamy w pomieszczeniu lampę solną?Lampy solne z himalajskiej soli to wydrążone w środku bryłki soli, w których wnętrzu umieszcza się żarówkę. Każda lampa solna naturalna ma swój indywidualny kształt, barwy także różnią się od siebie. Swoją największą popularność lampy solne zdobyły w latach 90. nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.Zwracano uwagę nie tylko na ich walory dekoracyjne, ale także właściwości zdrowotne. Obecnie lampy solne wracają w wielkim stylu - to trend, który na nowo został odkryty przy urządzaniu wnętrz.Wiele osób uważa, że ​​lampy solne wpływają na zdrowie, sen i samopoczucie. Co się dzieje z organizmem, gdy ustawimy w pomieszczeniu lampę solną? Zobacz >>>>>

pixabay.com