Lara Gessler - tak się ubiera. "Mam masę rzeczy z drugiej ręki" - zobaczcie zdjęcia [17.01.2024] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Urodzona 18 września 1989 roku, Lara Gessler niedawno świętowała swoje 34 urodziny. Jako córka Magdy Gessler i Piotra Gesslera, odziedziczyła nie tylko ich talent kulinarny, ale również pasję do eksplorowania świata mody. Zdobiący jej plecy tatuaż z inicjałami rodziców, widelcem, nożem i serwetką jest wyrazem tej fascynacji.Na zdjęciu Lara Gessler na pokazie mody "wild gender". Rok 2023.Tak ubiera się Lara Gessler. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia >>>> AKPA/ Kurnikowski Zobacz galerię (19 zdjęć)

Gdziekolwiek się pojawi, co powie, czy napisze, Lara Gessler zawsze budzi dyskusję i zainteresowanie. Jako niekwestionowana ikona mody, nie ogranicza się do jednego stylu. Jej zamiłowanie do eksperymentowania z konwencjami i zdolność do szokowania sprawiają, że jest niezwykle fascynująca. Prześledźcie z nami galerię, by zobaczyć, jak dzisiaj ubiera się Lara Gessler.