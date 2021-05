Lasy Państwowe ostrzegają: ten owad z polskich lasów jest niebezpieczny! Jedna kropla jadu może zabić człowieka [zdjęcia]

Chmary owadów na Półwyspie Helskim! Siadają na budynkach, samochodach, wlatują do ust i nosów

Największa (do tej pory) inwazja owadów na Półwyspie Helskim: choć pojawiają się co roku, to tak źle jeszcze nie było! Mieszkańcy są w szoku: choć sądzą, że te owady to najprawdopodobniej jętki lub ochotki, które krzywdy człowiekowi nie zrobią, to jednak w takiej ilości są niesamowicie uciążliwe.