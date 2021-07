Lawendowe Brzozie wciąż kwitnie. To już ostatnie dni, żeby zobaczyć plantację lawendy w powiecie brodnickim. Zobaczcie zdjęcia

Katarzyna Zuzanna i Jakub w centrum Brzozia stworzyli wyjątkowe, pachnące lawendą miejsce

27-letnia Katarzyna Zuzanna jest księgową w firmie PHZ Kalchem Sp. z o.o. Ciągniki i maszyny rolnicze, a 28-letni Jakub jest pracownikiem obsługi klienta w Tartaku Nara Sp. z o.o. w Brzoziu oraz radnym gminy Brzozie. Poznali się na studiach w Olsztynie, gdzie Katarzyna Zuzanna pochodząca z Jarocina studiowała na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy, a gdzie Jakub studiował rolnictwo. Owocem ich miłości jest 4-letnia córka Jagoda. Mieszkają w centrum Brzozia, w rodzinnym domu Jakuba, przy którym mają pole, które trudno było zagospodarować - był problem z dojazdem na to pole maszynami rolniczymi, a i pole nie miało zbyt dużego obszaru, bo ćwierć hektara. Inspirując się Internetem i gazetami Katarzyna Zuzanna i Jakub wpadli na pomysł, że pole można wykorzystać do posadzenia krzaczków lawendy. Od pomysłu szybko przeszli do realizacji. W maju 2019 r. kupili i posadzili łącznie 2,5 tys. krzaków lawendy przystosowanych do polskich warunków klimatycznych. Na polu mają kilka gatunków krzaczków – Hidcote Blue Strain, najbardziej fioletową, wyhodowaną w Anglii i przystosowaną do polskiego klimatu, a także lawandynę Grosso, lawendę Białą, lawandynę Blonde.