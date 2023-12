Leniwe znaki zodiaku - takie jest ich znaczenie. Te znaki nie przepadają za wysiłkiem [4.12.23]

Horoskop może nam odpowiedzieć na kilka pytań. Każdy znak zodiaku ma przypisane szereg cech, które go wyróżniają. Przykładowo Barany są temperamentne, Lwy to dusze towarzystwa, a Wagi kochają przepych i pieniądze.

Horoskop sporządzany jest na podstawie układu gwiazd, przyporządkowanego do daty naszego urodzenia (dzień i miesiąc). Jest to jednak przepowiednia dość ogólna, aby poznać szczegółowo co mówią o nas gwiazdy i jaką przyszłość dla nas przygotowały trzeba pokusić się o horoskop indywidualny, który powstaje na podstawie danych dotyczących naszego urodzenia. Jego sporządzaniem zajmują się astrolodzy i potrzeba do nich takich danych jak: