Leśnicy znów walczą na Kujawach i Pomorzu z brudnicą mniszą i innymi szkodnikami. Będą zakazy wstępu do lasu

- Spodziewaliśmy się wysypu szkodników w tym roku, ale skala problemu jest niespotykana od wielu lat. Przed nami potężne wyzwanie, by obronić lasy regionu. Niewątpliwie pochłonie miliony złotych, ale o dokładnych szacunkach na tym etapie nie sposób mówić – stwierdza Honorata Galczewska , rzecznik prasowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Już jesienią wiedziano o problemie

Problem był widoczny już jesienią ubiegłego roku, gdy leśnicy zwyczajowo badali stan szkodników pierwotnych kryjących się przed zimą w glebie, ściółce i szczelinach kory sosen. Schwytane osobniki przesłano do Zespołu Ochrony Lasów w Gdańsku (jednego z kilku działających w kraju), gdzie specjaliści dokładnie je przebadali i stwierdzili, że są zdrowe, wolne od pasożytów, wirusów i bakterii, a zatem mają duży potencjał rozwojowy.

I to się potwierdza teraz, na wiosnę. Już wiadomo – w lasach regionu następuje gradacja szkodników, czyli ich masowy wysyp. Dość powiedzieć, że jedna gąsienica brudnicy może w ciągu swego życia pożreć ok. 200 igieł sosny albo 1000 świerka.

Niszczą układ pokarmowy i nerwowy

Zabiegi potrwają do drugiej dekady czerwca i obejmą fragmenty 18 z 27 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Są to: Bydgoszcz, Trzebciny, Tuchola, Solec Kujawski, Dobrzejewice, Włocławek, Różanna, Miradz, Żołędowo, Gniewkowo, Dąbrowa, Woziwoda, Zamrzenica, Cierpiszewo, Osie, Rytel, Przymuszewo, Czersk.

Zwykle gaszą pożary

- Opryski wykonuje się tymi samymi samolotami oraz śmigłowcem, których używamy do akcji gaśniczych. Rozpylone preparaty w zasadzie powinny osiąść tylko w koronach drzew i nawet nie dotrzeć do ziemi. Piloci omijają i to z dużym zapasem zbiorniki wodne i rzeki, aby nie zrobić kolejnego problemu, tym razem ze skażeniem wody – wyjaśnia Honorata Galczewska.