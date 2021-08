LGBT. Samorządy w Kujawsko-Pomorskiem są przychylne różnorodności. Bo każdy człowiek jest ważny

- To dla nas było wielkie przeżycie – cieszy się Monika, dziewczyna Izy. - Dało nam nadzieję, że coś się zmienia, że jest szansa na to, byśmy żyli w kraju, w którym nikt nikogo nie ocenia i nie hejtuje za to, kim jest i z kim jest w związku. A później był marsz w Gdańsku, na który pojechałyśmy. Obok nas szły nasze koleżanki i koledzy hetero. Wspierali nas.

- Bądźmy równi niezależnie od tego, czy mamy chłopaka czy dziewczynę, czy żyjemy w małżeństwie, czy nie, czy wierzymy w Boga, czy nie, czy chodzimy do kościoła, czy nie - mówiła prezydent Aleksandra Dulkiewicz. Tydzień temu w sobotnim Marszu Równości w Gdańsku oprócz prezydent Gdańska uczestniczyli licznie gdańscy samorządowcy. W Toruniu w czerwcu także odbył się podobny marsz, ale władze w nim nie uczestniczyły. Może w przyszłym roku to się zmieni – mają nadzieję organizatorzy. Zwłaszcza że kiedy niedawno torunianka Katarzyna Zillman, wioślarka, olimpijska mistrzyni w Tokio podziękowała publicznie swojej dziewczynie , spotkała się głównie z ogromną życzliwością.

Wierzą w zmianę

Dla dziewczyn wiele znaczyły też słowa prezydent Gdańska, która powiedziała: - Gdańsk jest dzisiaj tęczowy, po raz pierwszy na trasie marszu wiszą tęczowe flagi. Tęcza jest symbolem, który łączy niebo z ziemią. Wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy mamy pełne prawo do wolności, do własnych wyborów, do demokracji, ochrony, kiedy dzieje nam się krzywda. To, że jesteśmy tutaj dziś razem, znaczy że jesteśmy za równością każdego człowieka. Szacunek dla drugiego człowieka jest najważniejszy.