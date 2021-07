Licytacje komornicze w Kujawsko-Pomorskiem. Tam można trafić na prawdziwe okazje! OPRAC.: Justyna Juszczyńska

Licytacje komornicze to często okazja do zakupów w dobrej cenie. Przejęte przez komorników majątki, które muszą spieniężyć to nie lada okazja na zakupy. Zobaczcie, co możecie kupić w lipcu.