Edward Stachura skończyłby 83 lata. WTZ w Aleksandrowie pamięta o swoim patronie

Edward Stachura znany poeta urodził się we Francji, ale jako 11-letni wrócił z rodzicami do Polski. Choć mieli osiąść w Gliwicach wybrali Łazieniec, małą wieś obok Aleksandrowa Kujawskiego. Biały domek, w którym mieszkał poeta to teraz miejsce spotkań i wspomnień.