Liczby, które wygrywają w Eurojackpot. Te liczby dają miliony złotych [31.12.2023] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Oto liczby, które padały najczęściej w grze Eurojackpot. Zobaczcie jakie liczby warto skreślić, bo padały najczęściej w losowaniach tej gry od kiedy dostępna jest w Polsce.

Eurojackpot to gra dostępna w Totalizatorze Sportowym, w której można wygrać największe pieniądze w naszym kraju. Eurojackpot to gra dostępna nie tylko w naszym kraju. Główna wygrana to kilkaset milionów złotych! Zobaczcie, jakie liczby najczęściej wygrywają i przynoszą graczom miliony!