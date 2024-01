Lider jeszcze mocniejszy. Reprezentant Czech Tomas Kyzlink dołączy do Anwilu Włocławek Joachim Przybył

Tomas Kyzlink fiba.com

30-letni rzucający Tomas Kyzlink nowym koszykarzem Anwilu Włocławek. Czech ostatnio grał we włoskim zespole Happy Casa Brindisi. To już koniec zmian we włocławskim zespole.