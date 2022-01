Lidl, Biedronka, Ikea i inne sklepy usuwają ten towar. Czasami możesz go zwrócić - nowe ostrzeżenia GiS [lista - 17.01.22] S

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega klientów wielu znanych sklepów. Po zbadaniu próbek niektórych kiełbas, wędlin, mięsa i jajek wiemy, że należy je wyrzucić. Sieci handlowe usunęły całe partie żywności z półek i ostrzegają klientów przed spożywaniem. Trzeba jednak sprawdzić, czy nie mamy tych produktów już w domu. Wyniki kontroli zostały upublicznione w aktualnym raporcie i podlegają natychmiastowej wykonalności. Sprawdź, które produkty muszą być wycofane. To głównie żywność, napoje i używki. Są jednak to także między innymi przedmioty kuchenne. Na liście pojawiły się też nowe produkty - tuż przed świętami, ale i na początku 2022 roku. Niektóre z nich można oddać ponownie do sklepów.